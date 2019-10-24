В Юргинскую больницу поступили три автомобиля для выездов

В районную больницу в Юрге поступили три новых автомобиля марок Chevrolet Niva и Lada Largus для организации выездной работы врачей-специалистов и проведения диагностических исследований.



На сегодня районная больница обслуживает свыше 20 тыс. жителей Юргинского муниципального района. Для оказания первичной медико-санитарной помощи на территории функционируют две врачебных амбулатории, три общих врачебных практики и участковая больница. В районе также работают 26 фельдшерско-акушерских пунктов.



Для организации выездной работы врачей-специалистов, диагностических служб, административно-хозяйственной работы в медицинской организации имеется 11 автомобилей УАЗ со сроком эксплуатации от 9 до 18 лет. Износ машин очень велик.



В 2019 году из областного бюджета для решения проблемы с автотранспортом удаленных амбулаторий медучреждению выделено 2 млн рублей на приобретение автомобилей. Две машины марки Chevrolet Niva переданы в Проскоковскую (15 населенных пунктов, свыше 4,5 тыс. человек) и Арлюкскую (8 населенных пунктов, более 2,3 тыс. человек) амбулатории для организации выездной работы врачей-специалистов и проведения диагностических исследований.



Автомобиль Lada Largus будет работать при районной больнице в черте города для выездной консультативной работы врачей на дому, в иных стационарах.

Фото: пресс-служба АКО