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В Юргинскую больницу поступили три автомобиля для выездов

В районную больницу в Юрге поступили три новых автомобиля марок Chevrolet Niva и Lada Largus для организации выездной работы врачей-специалистов и проведения диагностических исследований.

На сегодня районная больница обслуживает свыше 20 тыс. жителей Юргинского муниципального района. Для оказания первичной медико-санитарной помощи на территории функционируют две врачебных амбулатории, три общих врачебных практики и участковая больница. В районе также работают 26 фельдшерско-акушерских пунктов.

Для организации выездной работы врачей-специалистов, диагностических служб, административно-хозяйственной работы в медицинской организации имеется 11 автомобилей УАЗ со сроком эксплуатации от 9 до 18 лет. Износ машин очень велик.

В 2019 году из областного бюджета для решения проблемы с автотранспортом удаленных амбулаторий медучреждению выделено 2 млн рублей на приобретение автомобилей. Две машины марки Chevrolet Niva переданы в Проскоковскую (15 населенных пунктов, свыше 4,5 тыс. человек) и Арлюкскую (8 населенных пунктов, более 2,3 тыс. человек) амбулатории для организации выездной работы врачей-специалистов и проведения диагностических исследований.

Автомобиль Lada Largus будет работать при районной больнице в черте города для выездной консультативной работы врачей на дому, в иных стационарах.

 

 

 

Фото: пресс-служба АКО

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kuzbassnews.ru
24/10/2019
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