В «Южном Кузбассе» играют в мини-футбол

В угольной компании «Южный Кузбасс» прошел традиционный турнир по мини-футболу среди инженерно-технических работников.

Начальники цехов, участков, заместители директоров, директора – всего 15 команд – сборных от каждого подразделения компании – боролись за чемпионский титул. В полуфинал вышли спортсмены разреза «Томусинский», управления «Южного Кузбасса» и обогатителей ЦОФ «Сибирь» и ГОФ «Томусинская».

Встреча футболистов разреза «Томусинский» и ГОФ «Томусинская» за третье место закончилась со счетом 1:1, после серии пенальти удача улыбнулась открытчикам. Самым напряженным из всех игр стал финальный поединок управления «Южного Кузбасса» и ЦОФ «Сибирь». В упорной борьбе со счетом 1:0 победу одержали «управленцы».

По результатам турнира лучшим вратарем признан Сергей Холкин (главный инженер ГОФ «Томусинская»), лучшими игроками стали Игорь Кочергин (главный механик Управления по подземной добыче угля), Виталий Аксенов (начальник цеха углеприема и погрузки ЦОФ «Сибирь») и Иван Барыбин (начальник смены, разрез «Томусинский»).

«В нашей компании особое внимание уделяется спорту, привлечению работников к здоровому образу жизни. Футбол – командная игра, подобные турниры сплачивают коллектив, учат работать в команде и стремиться к единой цели. Такие игры доказательство того, что для людей, ведущих активный образ жизни, не существует никаких преград ни на футбольном поле, ни на производстве», – отметил управляющий директор компании «Южный Кузбасс» Виктор Скулдицкий.