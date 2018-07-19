В «Южном Кузбассе» определили лучших горноспасателей

В угольной компании «Южный Кузбасс» прошел конкурс «Лучший по профессии» среди шахтовых вспомогательных горноспасательных служб.

В конкурсе профессионального мастерства приняли участие команды ВГК шахт им. В.И. Ленина, «Ольжерасская-Новая» и «Сибиргинская».

Сначала компетентное жюри проверило конкурсантов на знание правил безопасности, тактики ведения горноспасательных работ и тушения пожара, технических особенностей аварий на шахтах, параметров рудничной атмосферы, при которых члены ВГК имеют право работать. В теории лучше всех себя показали горноспасатели шахты «Ольжерасская-Новая».

На следующем этапе каждому из пяти членов команд нужно было быстро и качественно проверить респиратор, предназначенный для защиты органов дыхания человека при выполнении горноспасательных работ, подать сигнал и сообщить о давлении воздуха в баллоне и исправности аппарата. По итогам этапа лидирующие позиции сохранили представители «Ольжерасской-Новой».

Также горноспасатели продемонстрировали слаженность действий и технику тушения «пожара»: на время прокладывали противопожарную рукавную линию, проверяли правильность ее положения, при помощи огнетушителя ликвидировали очаг возгорания. С этой задачей быстрее всех справились члены ВГК шахты имени В.И. Ленина.

Последний этап – силовой, каждому участнику конкурса в течение минуты нужно было поднимать 24-килограммовую гирю. Всего один подъем позволил работникам «Ольжерасской-Новой» снова опередить соперников, их результат – 201 раз, а у представителей шахты имени В.И. Ленина – 200.

«Коллектив нашей компании работает на то, чтобы такие специализированные знания и навыки поведения в критической ситуации не пригодились в реальной шахтерской работе. В этом году в конкурсе профмастерства коллег опередила служба шахты «Ольжерасская-Новая», но я уверен, что все его участники – настоящие профессионалы», – говорит управляющий директор «Южный Кузбасс» Виктор Скулдицкий.