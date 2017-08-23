В «Южном Кузбассе» прошла летняя спартакиада

Работники угольной компании «Южный Кузбасс» приняли активное участие в традиционной летней спартакиаде, посвященной Дню шахтера.

Спортивный праздник состоялся на междуреченском стадионе «Томусинец». Участие в нем приняло 15 команд – в общей сложности более 700 человек. В зачет спартакиады прошли легкоатлетическая эстафета, соревнования по волейболу и мини-футболу, а также перетягиванию каната.

В первом дивизионе во всех четырех видах спорта сильнейшими оказались спортсмены ЦОФ «Сибирь». В финальном поединке на футбольном поле они разгромили сборную управления «Южного Кузбасса» со счетом 5:1, а в легкоатлетической эстафете 400 метров дистанции они преодолели всего за 53,15 секунды.

Во втором дивизионе самыми сильными в перетягивании каната оказались обогатители ГОФ «Томусинская», лучшими волейболистами признаны спортсмены управления по монтажу горно-шахтного оборудования. Быстрее всех пробежала эстафету команда разреза «Сибиргинский», в мини-футбол лучше всего играют спортсмены ЦОФ «Кузбасская».

У работников угольной компании была возможность посостязаться и в других видах программы. В гиревом спорте, в весовой категории от 70 до 90 килограмм, лучший результат - 109 поднятий - показал Иван Неженцев (Томусинское автотранспортное управление), в подтягивании на турнике - 25 раз – Петряков Артем (ЦОФ «Сибирь»). В армрестлинге не было равных Алексею Оспипову (шахта «Ольжерасская-Новая»), а в дартсе 29 очков из 30 возможных заработал Игорь Ритиков («Южный Кузбасс»).

Множество болельщиков собрало традиционное для работников «Южного Кузбасса» соревнование по метанию валенка. Дальше всех, на расстояние 37,5 метров, запустил такой необычный снаряд Вячеслав Персиков (шахта «Сибиргинская»). Лучший результат среди женщин - 24 метра - показала Юлия Эскель («Южный Кузбасс»).

Сильнейшие волейболистки - представительницы сборной управления «Южного Кузбасса». В соревнованиях «Папа, мама, я - спортивная семья» победа улыбнулась самым дружным и сплоченным семьям Силютиных («Южный Кузбасс») и Якименко (разрез «Сибиргинский»).

В силовом шоу «Богатыри» участники с двумя пудовыми гирями на время преодолевали дистанцию, затем кантовали покрышку автомобиля «КамАЗ» и тянули автомобиль «Газель». Лучшие результаты показал Виктор Качура (разрез «Томусинский»), который стал самым сильным «богатырем» угольной компании и уже не в первый раз.

По результатам всех испытаний в первом дивизионе высшую ступень пьедестала заняла команда ЦОФ «Сибирь», на второй ступени – спортсмены шахты имени В.И. Ленина, на третьей – открытчики разреза «Томусинский». Во втором дивизионе лучший результат показали обогатители ГОФ «Томусинская».

Победителям и призерам спартакиады управляющий директор компании «Южный Кузбасс» Виктор Скулдицкий и председатель Междуреченского теркома Росуглепрофа Сергей Желенин вручили заслуженные кубки и почетные грамоты.