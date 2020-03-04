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В «Южном Кузбассе» прошли учения по ликвидации чрезвычайной ситуации

Работники разреза «Красногорский» угольной компании «Южный Кузбасс» (входит в Группу «Мечел») отработали практические навыки действий при возникновении чрезвычайной ситуации. На предприятии прошли совместные учения с отрядом горноспасателей.

По легенде, в диспетчерский пункт разреза «Красногорский» поступило сообщение об обрушении борта карьера. Вахтовый автобус, перевозивший в это время работников на горный участок, оказался под условным завалом, пострадавшего зажало в салоне.

В кабинете начальника смены разреза «Красногорский» развернулся оперативный штаб ликвидации чрезвычайной ситуации, у «опасного» участка технологической дороги выставили посты на безопасном расстоянии, перекрыли доступ для людей и техники. На место выехал горноспасательный отряд и машина скорой медицинской помощи.

Горноспасатели при помощи специального оборудования успешно «извлекли» условно пострадавшего из-под покореженного металла, уложили на носилки и транспортировали в машину скорой помощи для доставки в больницу. Мероприятие завершилось с оценкой «отлично»: работники разреза «Красногорский» и личный состав горноспасательной службы показали слаженность действий, уложившись в отведенное для учений время.

«Ежегодно на всех предприятиях нашей компании проходят плановые учения с различными сценариями. Работники отрабатывают практические навыки, а также взаимодействие с федеральными службами. Ведь в реальных условиях от слаженности и профессионализма всех участников зависит главное – жизнь и здоровье людей», – говорит управляющий директор ПАО «Южный Кузбасс» Игорь Ритиков.

Общество
Экономика
Междуреченск
kuzbassnews.ru
04/03/2020
Общество
Экономика
Междуреченск
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Новости Кузбасса

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