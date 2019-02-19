В «Южном Кузбассе» соревновались лыжники

В компании «Южный Кузбасс» прошла лыжная эстафета среди работников подразделений компании.

В этом виде соревнований спартакиады приняли участие команды, состоявшие из четырех человек. Трое мужчин преодолевали свободным стилем по два километра дистанции, женщины – один.

Первое место завоевали лыжники разреза «Томусинский», пройдя дистанцию за 17 минут 32 секунды. «Серебро» эстафеты у обогатителей ЦОФ «Сибирь», на третьем месте пьедестала – сборная управления «Южного Кузбасса».

Среди мужчин лучшее время показал электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудования разреза «Томусинский» Александр Куделькин – 3 минуты 37 секунд, а среди женщин с результатом 4 минуты лучшей лыжницей стала начальник отдела корпоративного управления и собственности «Южный Кузбасс» Ольга Смолькова.

«Наши работники – активные участники спортивных соревнований различного уровня. В день проведения эстафеты они не только защитили честь родных предприятий, но и поддержали Всероссийскую массовую лыжную гонку «Лыжня России – 2019», – отметил управляющий директор «Южный Кузбасс» Игорь Ритиков.

Следующие соревнования в зачет спартакиады угольной компании – по плаванию – пройдут уже в марте.