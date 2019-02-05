В «Южном Кузбассе» стартовала юбилейная годовая спартакиада

В компании «Южный Кузбасс» (входит в Группу «Мечел») соревнованиями по волейболу началась XX годовая спартакиада среди работников компании.

Традиционно спартакиада «Южного Кузбасса» пройдет в двух дивизионах, командам предстоят соревнования по баскетболу и плаванью, мини-футболу и настольному теннису, стрельбе и шахматам. Впервые в этом году в перечень видов спорта включен бильярд. В минувшие выходные состоялись волейбольные состязания, открывавшие юбилейную спартакиаду угольщиков, а следующим этапом станет лыжная эстафета.

В играх приняли участие 14 команд подразделений «Южного Кузбасса». Во втором дивизионе первое место завоевали волейболисты разреза «Сибиргинский», «серебро» у сборной ОФ «Красногорская», а на третьей ступени пьедестала почета – команда шахты «Ольжерасская-Новая».

За «золото» первого дивизиона в финальном поединке сразились спортсмены ЦОФ «Сибирь» и шахты «Сибиргинская», в итоге победу одержали обогатители. «Бронзовыми» призерами соревнований стали горняки разреза «Томусинский».

Лучшими игроками волейбольного турнира признаны слесарь по обслуживанию и ремонту оборудования ЦОФ «Сибирь» Денис Чулюков и электрослесарь подземный шахты «Сибиргинская» Василий Ишков.