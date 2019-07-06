В заповеднике «Кузнецкая крепость» пройдут исторические реконструкции ко Дню города

7 июля с 11:00 в «Кузнецкой крепости» стартует III военно-исторический фестиваль «Кузнецкий фронтир». Фестиваль в формате «живая история» расскажет о событиях военной истории в Сибирском регионе и России, о быте и культуре коренного населения Сибири.
В реконструкциях военных событий, показательных выступлениях и в работе площадок примут участие более 10 клубов военно-исторической реконструкции из Томска (Томский пехотный полк), Новосибирска («Департамент N», «Поколение», «Живая история» и другие), Барнаула («Воин-сибиряк»), Красноярска («КОЛВИ»).
По традиции в фестивале примут участие мастера народных ремесел и фольклорные коллективы из Новокузнецка и других городов Кузбасса.
В «Ремесленной слободе» можно будет приобрести сувениры, изготовить их собственными руками на мастер-классах, а также попробовать себя в кузнечном, гончарном и других ремеслах.
Новой площадкой фестиваля станет «Уличный трактиръ» с традиционными блюдами коренных и русских жителей земли Кузнецкой.
Фото из открытых источников
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