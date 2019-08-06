Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

В заповеднике «Кузнецкий Алатау» две пустельги успешно прошли реабилитацию

В центре реабилитации диких птиц «Крылья», расположенном на территории экологического центра заповедника «Кузнецкий Алатау», успешно прошли реабилитацию две особи пустельги обыкновенной. Обе птицы поступили с ушибами, в состоянии шока и истощения.

Однако пернатые хищники достаточно быстро восстановились благодаря откармливанию мясом и витаминами. Было принято решение о выпуске птиц сразу после того, как они окрепнут и будут способны к самостоятельной жизни, ведь долгое пребывание в неволе, пусть даже и на реабилитации, может негативно отразиться на пернатых. К счастью, пустельги оправились довольно быстро – одной из них на выздоровление потребовалось около 2 недель, второй – и вовсе несколько дней и поэтому они были выпущены в лесопосадку на территории экоцентра.

 

 

Фото: Пресс-центр заповедника «Кузнецкий Алатау»

 

Общество
Экология
Топ
Междуреченск
kuzbassnews.ru
06/08/2019
Общество
Экология
Топ
Междуреченск
Loading...
Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

В Новокузнецке за пропавшего кота обещают вознаграждение 20 тысяч
Может, кто-то видел нашего кота или знает, где он находится — будем рады любой информации. Если вы...
Кандидатов в депутаты в Новокузнецке всё меньше и меньше
В Новокузнецке, напомним, объявлены довыборы по 13-му округу - это самый что ни на есть центр...
Кемеровчане открывают сезон катания на льду
Кемеровские конькобежцы уже могут приступить к тренировкам на льду. Как сообщает пресс-служба...
Экс-полицейского осудят за вымогательство взятки в Кузбассе
В отношении теперь уже бывшего стража правопорядка возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п....
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2019
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus