В заповеднике «Кузнецкий Алатау» две пустельги успешно прошли реабилитацию

В центре реабилитации диких птиц «Крылья», расположенном на территории экологического центра заповедника «Кузнецкий Алатау», успешно прошли реабилитацию две особи пустельги обыкновенной. Обе птицы поступили с ушибами, в состоянии шока и истощения.

Однако пернатые хищники достаточно быстро восстановились благодаря откармливанию мясом и витаминами. Было принято решение о выпуске птиц сразу после того, как они окрепнут и будут способны к самостоятельной жизни, ведь долгое пребывание в неволе, пусть даже и на реабилитации, может негативно отразиться на пернатых. К счастью, пустельги оправились довольно быстро – одной из них на выздоровление потребовалось около 2 недель, второй – и вовсе несколько дней и поэтому они были выпущены в лесопосадку на территории экоцентра.

Фото: Пресс-центр заповедника «Кузнецкий Алатау»