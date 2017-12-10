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В заповеднике "Кузнецкий Алатау" спасли лисицу

Жители поселка Новый Улус привезли в экологический центр заповедника «Кузнецкий Алатау» истощенную и напуганную лисицу.

Животное пыталось прокормиться вблизи людского жилья.

Осмотрев лису, специалисты экоцентра приняли решение поселить ее в экологическом центре.
Сейчас у лисицы новая жизнь, в которой ей большое внимание уделяют посетители центра.

Кормят рыжую хищницу, как и остальных животных – два раза в день. Корм богат витаминами и разнообразен, что способствует тому, что животное идет на поправку. Для нее оборудован уютный домик, в котором она спит и отдыхает.

 

 

Фото: экологический центр заповедника "Кузнецкий Алатау"

Общество
Междуреченск
kuzbassnews.ru
10/12/2017
Общество
Междуреченск
Новости Кузбасса

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