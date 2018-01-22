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В животноводческой отрасли Тяжинского района

В Тяжинском районе насчитывается 1285 фуражных кров, средний удой составляет 9,8 кг молока.
Зимовка скота проходит в очень сложных условиях. Хотя животноводство района плюсует по надоям 500 граммов к уровню прошлого года, находясь на седьмом месте по области, показатель продуктивности составляет от 3,8 до 15 кг и более (в основном сказывается качество кормов и их наличие).
В декабре 2017 года и первой половине января животноводы СПК «Пичугинский» плюсуют более 2 кг на фуражную корову, надаивая более 15 кг молока на голову. В истории животноводства Тяжинского района в зимний период такой показатель, достигнут впервые. Это говорит о высокой организации труда, добросовестном отношении каждого животновода к своим обязанностям, сплоченности коллектива и грамотном руководстве.

Экономика
Тяжин
kuzbassnews.ru
22/01/2018
Экономика
Тяжин
Новости Кузбасса

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