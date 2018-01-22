В животноводческой отрасли Тяжинского района

Три человека пострадали в ДТП с участием вахтового автобуса в Кузбассе По данным ведомства, всего в автобусе находилось 26 человек. Обстоятельства произошедшего выясняют...

В Кузбассе на пожаре в частном доме погибли двое детей В городе Прокопьевске (Кемеровская область) в результате пожара в частном доме погибли два ребенка.

В Кузбассе швеям не выплачивали зарплату В городе Юрга Кемеровской области швеи одной из организаций получали заработную плату в размере...