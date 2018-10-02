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В животноводческой отрасли Тяжинского района

В хозяйствах Тяжинского района насчитывается 1206 коров, надой на одну фуражную корову составляет 10,2 кг молока (-1,3 к уровню прошлого года).
В колхозе «Боровской» 171 корова, надой на одну фуражную корову – 9,4 кг молока (-1,0 к уровню прошлого года).
В СПК «Пичугинский» насчитывается 410 коров, надой на одну фуражную корову – 13,6 кг молока (-1,1 к уровню прошлого года).
В ООО «Совхоз «Тяжинский» 350 коров, надой на одну фуражную корову составляет 6,7 кг молока (-2,0 к уровню прошлого года).
В ИП Росликов С. В. насчитывается 200 коров, надой на одну фуражную корову составляет 9,2 кг молока (-1,1 к уровню прошлого года).

Экономика
Тяжин
kuzbassnews.ru
02/10/2018
Экономика
Тяжин
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