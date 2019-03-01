В животноводческой отрасли Тяжинского района

В хозяйствах Тяжинского района насчитывается 1092 коровы, средний надой – 10,3 кг (+0,9 к уровню прошлого года).

В колхозе «Боровской» поголовье коров – 151 голова, надой на одну фуражную корову составляет 10,5 кг молока (+0,3).

В СПК «Пичугинский» 410 коров, надой на одну фуражную корову составляет 14,7 кг молока (+0,5).

В ООО «Совхоз «Тяжинский» поголовье коров составляет 331 голову, надой на одну фуражную корову – 3,6 кг молока (+0,1).

В ИП Росликов С. В. 200 коров, надой на одну фуражную корову составляет 12,1 кг молока (+3,2).