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В животноводческой отрасли Тяжинского района

Животноводы хозяйств Тяжинского района от 1079 коров получают в среднем надой по 10,9 кг молока на одну фуражную корову (+0,7 к уровню прошлого года).
В колхозе «Боровской» дойное стадо насчитывает 150 коров. Надой на одну фуражную корову здесь составляет 11,1 кг (+1,5). В СПК «Пичугинский» 410 коров, надой на одну фуражную корову – 13,5 кг (-0,3).
В ООО «Совхоз «Тяжинский» в дойном стаде насчитывается 319 голов. Надой на одну фуражную корову здесь составляет 5,9 кг (-1,0). В крестьянско-фермерском хозяйстве С. В. Росликова – 200 коров, надой на одну фуражную корову составляет 13,6 кг (+2,1).

Экономика
Тяжин
kuzbassnews.ru
13/04/2019
Экономика
Тяжин
Новости Кузбасса

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