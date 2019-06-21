В животноводческой отрасли Тяжинского района

Показатель продуктивности дойного стада по району составляет 13,8 кг (плюс 1 кг к уровню прошлого года).

Самая весомая прибавка +4,1кг в крестьянско-фермерском хозяйстве «Росликов С.В.». Уже скоро месяц, как это хозяйство получает не только пудовые, но и гораздо выше, рекордные и для Тяжинского района, да и Кемеровской области тоже, показатели - надой на фуражную корову сегодня здесь достигает 18,8 кг.

Начальник отдела сельского хозяйства администрации Тяжинского муниципального района Валентина Владимировна Закроева подчеркнула, что это результат слаженной работы коллектива, добросовестного отношения каждого к своим должностным обязанностям: «Молодцы кутузовцы! Удивили, порадовали и доказали, что можете добиваться таких результатов. Ведь потенциал дойного стада позволяет получать высокие надои при должном внимании со стороны всех, а в первую и главную очередь со стороны руководства. Внимание к отрасли, начиная, казалось бы, с мелочей, таких как обработка спреями от гнуса и овода и другое - всё это работает на результат. Сегодня он классный!».