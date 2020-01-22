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В животноводческой отрасли Тяжинского района подвели производственные итоги

Лидером по-прежнему остается сельскохозяйственный производственный кооператив «Пичугинский». Хозяйство сработало с наивысшим показателем молочной продуктивности дойного стада, получив 5234 кг молока на фуражную корову (+212 кг к уровню прошлого года). На откорме крупного рогатого скота животноводы добились среднесуточного привеса в 609 граммов (+31 грамм).
Пятитысячный рубеж надоев перешагнули в ИП КФХ «Росликов С.В.» (бывшее ООО «Кутузова»). Прибавка молока к уровню прошлого года составила 1265 кг, показатель среднесуточного привеса – 505 граммов.
Благодаря этим двум хозяйствам в районе удалось выполнить годовую производственную программу по валовому производству молока на 104,1 %. Произведено 4789 тонн молока, продуктивность дойного стада по району составила 4179 кг (+490 граммов к уровню прошлого года).
Сегодня в хозяйствах района насчитывается 1194 коров. Средний надой на одну фуражную корову составляет 11,4 кг молока (+1,4). В дойном стаде СПК «Пичугинский» - 410 коров. Надой на одну фуражную корову – 15,5 кг (+600 гр). В ООО «Совхоз «Тяжинский» - 337 коров. Надой на одну фуражную корову – 6,8 кг (+3,2). В ИП КФХ «Росликов С.В.» насчитывается 200 коров. Надой на одну фуражную корову составляет 12,2 кг (+700 гр). В прочих крестьянско-фермерских хозяйствах – 99 коров. Надой на одну фуражную корову здесь – 12,0 кг.
С приходом нового руководства, улучшаются показатели животноводческой отрасли в ООО «Совхоз «Тяжинский». Организация труда, рацион кормления, обеспечение работников спецодеждой и многое другое дают положительный результат.

Экономика
Тяжин
kuzbassnews.ru
22/01/2020
Экономика
Тяжин
Новости Кузбасса

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