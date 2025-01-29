В зимний период специалисты Россельхознадзора продолжают вести наблюдение за использованием сельхозугодий Кемеровской области-Кузбасса

Наблюдение ведется в ходе выездных обследований, а также посредством сбора и анализа данных об объектах контроля, в том числе поступивших в ходе межведомственного информационного взаимодействия, предоставленных подконтрольными лицами в рамках исполнения обязательных требований, а также данных, содержащихся в государственных и муниципальных информационных системах, сведений из сети «Интернет», иных общедоступных данных.

Такие обследования проводятся с целью принятия в отношении правообладателей мер, направленных на предотвращение дальнейших нарушений и, в первую очередь, зарастания неиспользуемых земельных участков. В преддверии нового сельскохозяйственного сезона такая работа имеет значение для земель, расположенных вблизи населенных пунктов и граничащих с садовыми, дачными товариществами, лесными массивами.

Так, в январе 2025 года инспекторы ведомства установили факты зарастания на общей площади 6,5 га в Прокопьевском муниципальном районе и Новокузнецком муниципальном округе. Кроме того, в Новокузнецком муниципальном округе обнаружен факт снятия и перемещения плодородного слоя почвы, а в Прокопьевском муниципальном районе выявлено размещение на плодородном слое почвы смеси куриного помета, опилок, соломы на площади 0,22 га.

По результатам контрольных (надзорных) мероприятий правообладателям выданы предостережения о недопустимости нарушения требований земельного законодательства Российской Федерации, им предложено принять меры по вовлечению неиспользуемых земель в сельскохозяйственное производство в вегетационный период текущего года.

Специалисты Россельхознадзора напоминают, что ответственность за нарушение земельного законодательства на землях сельскохозяйственного назначения несет собственник или арендатор земельного участка. При этом земельные участки, не используемые по целевому назначению 3 года и более, могут быть изъяты у собственника.

Согласно статье 13 Земельного кодекса Российской Федерации правообладатели — собственники земельных участков, землепользователи, землевладельцы и арендаторы земельных участков — обязаны проводить мероприятия по защите земель от загрязнения отходами производства и потребления и другого негативного воздействия.