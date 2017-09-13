Вакцинация против гриппа стартовала в Кузбассе

В областном департаменте охраны здоровья населения сообщили, что до 1 ноября планируется защитить противогриппозной вакциной 40 % жителей области, в том числе 305 тыс. детей и 780 тыс. взрослых.
Профилактику пройдут около 90 % представителей группы риска – медработники, специалисты и учащиеся учреждений образования, работники коммунальной сферы и др. Все желающие могут сделать прививку в медицинских организациях по месту жительства.
13/09/2017
Главные новости
Популярное за неделю
РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
|
В Полысаеве 17-летний студент силой забрал дорогой смартфон у своего однокашника. Подросток...
|
По данным областной администрации, с января по август этого года в регионе введено 542,4 тысячи...
|
В Анжеро-Судженске задержали злоумышленника, который совершил кражу в магазине, находясь в статусе...
|
Полной информации в полиции города пока не дают, но известно, что поступили звонки о том, что...