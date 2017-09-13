Вакцинация против гриппа стартовала в Кузбассе

В областном департаменте охраны здоровья населения сообщили, что до 1 ноября планируется защитить противогриппозной вакциной 40 % жителей области, в том числе 305 тыс. детей и 780 тыс. взрослых.

Профилактику пройдут около 90 % представителей группы риска – медработники, специалисты и учащиеся учреждений образования, работники коммунальной сферы и др. Все желающие могут сделать прививку в медицинских организациях по месту жительства.