Вдове участника Великой Отечественной войны Клавдии Зиновьевне Коскиной из Итата вручили жилищный сертификат

Документ о праве на получение единовременной денежной выплаты на строительство или приобретение жилья Клавдии Зиновьевне вручил глава Итатского городского поселения Максим Николаевич Лукомский. С этим важным событием, ветерана также поздравили главный специалист по жилищным вопросам администрации Тяжинского муниципального района Ирина Павловна Мурашко и заместитель главы Итатского городского поселения Оксана Анатольевна Заводюк.

Клавдия Зиновьевна Коскина родилась 6 ноября 1923 года в селе Новоподзорново. В связи с болезнью в школе окончила только первый класс. После выздоровления, пошла трудиться в колхоз разнорабочей, затем работала поваром и даже возглавляла сельскохозяйственную бригаду. Когда Клавдии Зиновьевне исполнилось 18 лет, ее направили на оборонный завод в поселке Кривощеково Новосибирской области. Здесь она до конца Великой Отечественной войны грузила снаряды.

Затем вернулась в родное село и стала работать на кирпичном заводе. Вместе с мужем переехала в село Лебеди Кемеровской области, где работала кочегаром в школе, няней в интернате. После смерти мужа Клавдия Зиновьевна переехала в поселок Итатский, поближе к родным. Сейчас живет одна, ей во всем помогают племянницы, внук и социальный работник.