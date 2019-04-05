Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

Вдове участника Великой Отечественной войны Клавдии Зиновьевне Коскиной из Итата вручили жилищный сертификат

Документ о праве на получение единовременной денежной выплаты на строительство или приобретение жилья Клавдии Зиновьевне вручил глава Итатского городского поселения Максим Николаевич Лукомский. С этим важным событием, ветерана также поздравили главный специалист по жилищным вопросам администрации Тяжинского муниципального района Ирина Павловна Мурашко и заместитель главы Итатского городского поселения Оксана Анатольевна Заводюк.
Клавдия Зиновьевна Коскина родилась 6 ноября 1923 года в селе Новоподзорново. В связи с болезнью в школе окончила только первый класс. После выздоровления, пошла трудиться в колхоз разнорабочей, затем работала поваром и даже возглавляла сельскохозяйственную бригаду. Когда Клавдии Зиновьевне исполнилось 18 лет, ее направили на оборонный завод в поселке Кривощеково Новосибирской области. Здесь она до конца Великой Отечественной войны грузила снаряды.
Затем вернулась в родное село и стала работать на кирпичном заводе. Вместе с мужем переехала в село Лебеди Кемеровской области, где работала кочегаром в школе, няней в интернате. После смерти мужа Клавдия Зиновьевна переехала в поселок Итатский, поближе к родным. Сейчас живет одна, ей во всем помогают племянницы, внук и социальный работник.

Общество
Тяжин
kuzbassnews.ru
05/04/2019
Общество
Тяжин
Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

На пустыре в Новокузнецке построят спортивный комплекс: где и когда
Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в Новоильинском районе начнётся уже в 2019...
Пожилая пара с четырьмя внуками задохнулись в доме в Кузбассе
По данным следствия, родители привели переночевать детей у бабушки и дедушки, чтобы почистить печь...
В Кузбассе разыскивают аферистку, которая обманывает пенсионеров
Полиция Кузбасса объявила в розыск мошенницу, которая под видом сотрудника райсобеса обманывает и...
Мэр Новокузнецка заработал за год более 2,5 млн рублей
Градоначальник Новокузнецка Сергей Кузнецов отчитался о своих доходах. Согласно информации,...
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2019
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus