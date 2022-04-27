Вернувшихся из служебной командировки бойцов Росгвардии встретили в Сибири

Сотрудники спецподразделений Сибирского округа Росгвардии успешно выполнили служебно-боевые задачи в ходе проведения специальной военной операции на территории Украины и вернулись в места постоянной дислокации.

В регионах Сибири прошли торжественные митинги, посвященные возвращению росгвардейцев из служебной командировки. Бойцов войск правопорядка на родной земле встречали представители органов государственной власти, сослуживцы, родные и близкие, ветераны, воспитанники военно-патриотических клубов и кадетских школ, жители городов.

Командующий Сибирским округом Росгвардии генерал-лейтенант Николай Марков выразил благодарность сотрудникам спецподразделений, которые до последнего дня командировки оставались верными Отечеству, успешно и профессионально выполнили поставленные задачи, продемонстрировав высокие моральные качества, боевую выучку и умелые действия в условиях, сопряженных с риском для жизни.

За личное мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при выполнении задач в боевых условиях в ходе специальной военной операции на Украине, трем сотрудникам спецподразделений ведомства командующий округом генерал-лейтенант Николай Марков вручил медаль «За отвагу».