Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

Вертолет МЧС вылетел в Горный Алтай на помощь кузбасским туристам

Вертолёт МЧС России МИ-8 вылетел в Республику Алтай, где ждёт помощи группа туристов из Кузбасса.

По пути пилоты заберут в Горно-Алтайске группу спасателей, в составе которой имеется медработник.

Удастся ли в ближайшие часы добраться до вершины, где находятся четверо туристов, пока никто сказать не может. Все надеются, что погода установится. В горах она крайне непредсказуема. На сегодняшний день синоптики прогнозируют в Республике Алтай слабые осадки и ветер до 10 м/с. Известно также, что в горах ветер стих, потеплело, но опустился туман.

Сегодня в 09.00 (крсн.вр.) состоялся очередной сеанс связи спасателей с туристами. Их самочувствие удовлетворительное.

Общество
Топ
kuzbassnews.ru
13/08/2018
Общество
Топ
Loading...
Новости Кузбасса
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2018
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus