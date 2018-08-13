Вертолет МЧС вылетел в Горный Алтай на помощь кузбасским туристам

Вертолёт МЧС России МИ-8 вылетел в Республику Алтай, где ждёт помощи группа туристов из Кузбасса.

По пути пилоты заберут в Горно-Алтайске группу спасателей, в составе которой имеется медработник.

Удастся ли в ближайшие часы добраться до вершины, где находятся четверо туристов, пока никто сказать не может. Все надеются, что погода установится. В горах она крайне непредсказуема. На сегодняшний день синоптики прогнозируют в Республике Алтай слабые осадки и ветер до 10 м/с. Известно также, что в горах ветер стих, потеплело, но опустился туман.

Сегодня в 09.00 (крсн.вр.) состоялся очередной сеанс связи спасателей с туристами. Их самочувствие удовлетворительное.