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Вертолётное сообщение с отдалёнными посёлками обсудил глава Таштагольского района с руководством «Аэрокузбасс»

Каждую неделю из аэропорта «Таштагол» в отдалённые посёлки летает вертолёт, делает четыре остановки на посадочных площадках. Как оценивают специалисты, помимо жителей этих посёлков воздушным транспортом пользуются жители десятков других таёжных посёлков, откуда очень сложно добраться в город по земле – дорог или совсем нет, или они пригодны только для внедорожной техники.

За год регулярными рейсами перевозят порядка 1200 пассажиров и 16 тонн грузов – от продуктов и хозяйственной утвари до стройматериалов. Стоимость билета для местного жителя по маршруту Таштагол – Эльбеза на одного человека составляет 195 рублей, по маршрутам Таштагол – Усть-Азас (Шор-Тайга), Таштагол – Усть-Анзас, Таштагол – Мрассу составляет 225 рублей. По факту же себестоимость провоза одного пассажира на несколько порядков выше. Разницу компенсирует бюджет.

На содержание вертолёта в Таштаголе бюджеты Кузбасса и Таштагольского района ежегодно должны направлять около 27 млн. рублей. В условиях дефицита средств возникают задолженности, в частности, на 1 января 2021 года задолженность перед Аэрокузбассом превышает 11 млн. рублей.

Виктор Белозёров заверил главу района, что движение воздушного судна не будет прекращено в виду высокой социальной значимости.

Владимир Макута поблагодарил Виктора Белозёрова и его коллектив, сотрудников аэропорта «Таштагол», к слову, он был построен 40 лет назад, в 1981 году. «Казалось бы, вертолёт – небольшая диковинка, но с ним в посёлки приходит жизнь. Прилетел вертолёт: кто-то привёз стекло – будут новые окна, к кому-то прилетели в гости родственники – тоже радость. Привезли пенсии, почту – всё нужно, - сказал глава района. – Благодаря вертолёту жители могут съездить в город, решить вопросы по оформлению документов, сходить в больницу, другие задачи решить. Одним словом, без вертолёта в Горной Шории было бы жить гораздо сложнее».

Кроме транспортной функции, вертолёт помогает отслеживать пожарную и паводковую ситуацию, а в случае необходимости доставляет специалистов на место действия.
Также вертолёт находится на дежурстве как борт санавиации.

Буквально на прошлой неделе из Зайцевой Заимки был доставлен в больницу годовалый ребёнок, помещён в реанимацию, сейчас получает лечение в отделении. Таких случаев бывает немного, но каждая спасённая жизнь – огромная ценность, поэтому вертолёт с медиком на борту готов вылететь в любой день.

Общество
Таштагол
kuzbassnews.ru
23/02/2021
Общество
Таштагол
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