Новости Кузбасса

22 июня 2020 года Гончарная мастерская в Доме купца Фонарева (ул. Водопадная, 19) вновь открывает свои двери для любителей творческих посиделок.

Опытный мастер-керамист Анна Волошина покажет, научит, поможет всем, кто пожелает изготовить глиняное изделие своими руками как лепное, так и на гончарном круге.

До конца лета творим на темы: «Ловись, рыбка…» (декоративное панно), «Музыка волн» и «Музыка ветра» (интерьерные подвески), «Морское чаепитие» (чайная пара), «Сибирское разнотравье» (ваза для летнего букета), «Летние секреты» (шкатулка), «Затейливый пенёк» (кашпо для растений), «Ягодная фантазия» (блюдо).

Занятия проводятся только для индивидуальных посетителей (1-3 человека) по предварительной записи по телефонам (3843) 36-00-92, 37-38-33 или 8-913-282-33-59.

Все материалы предоставляются.Занятия платные, обжиг входит в стоимость занятия, продолжительность 1-1,5 час..

Мастер-классы проводятся в Доме купца Фонарева по адресу ул. Водопадная, 19 (остановка «Советская площадь»).