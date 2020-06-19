Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

Веселое лето. Мастер-классы в Гончарной мастерской дома купца Фонарева

22 июня 2020 года Гончарная мастерская в Доме купца Фонарева (ул. Водопадная, 19) вновь открывает свои двери для любителей творческих посиделок.

Опытный мастер-керамист Анна Волошина покажет, научит, поможет всем, кто пожелает изготовить глиняное изделие своими руками как лепное, так и на гончарном круге.

 До конца лета творим на темы: «Ловись, рыбка…» (декоративное панно), «Музыка волн» и «Музыка ветра» (интерьерные подвески), «Морское чаепитие» (чайная пара), «Сибирское разнотравье» (ваза для летнего букета), «Летние секреты» (шкатулка), «Затейливый пенёк» (кашпо для растений), «Ягодная фантазия» (блюдо).

Занятия проводятся только для индивидуальных посетителей (1-3 человека) по предварительной записи по телефонам (3843) 36-00-92, 37-38-33 или 8-913-282-33-59.

Все материалы предоставляются.Занятия платные, обжиг входит в стоимость занятия, продолжительность 1-1,5 час..

Мастер-классы проводятся в Доме купца Фонарева по адресу ул. Водопадная, 19 (остановка «Советская площадь»).

Культура
Новокузнецк
kuzbassnews.ru
19/06/2020
Культура
Новокузнецк
Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

В центре Кемерова перекроют движение из-за подготовки к параду Победы
Ранее сайт А42.RU сообщал, что 24 июня парады Победы также пройдут в Новокузнецке, Юрге и Белове.
В Кузбассе за сутки выявили 61 случай коронавируса
За минувшие сутки на территории Кемеровской области были выявлены новые случаи заражения...
В Кузбассе изменят движение на строящемся участке трассы «Сибирь»
В Мариинском районе с 18 июня на участке федеральной трассы Р-255 «Сибирь» изменится движение....
Депутаты Новокузнецка приняли новые тарифы за «коммуналку»
Ну а с 1 сентября повышение коммунальных услуг для населения в совокупности составит пятнадцать...
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2020
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus