Веселые тролли приглашают малышей в детский клуб ТРЦ «Планета»

Каждые выходные с 14:00 до 16:00 герои популярного мультфильма «Тролли» Розочка и Цветан ждут ребят в детском клубе ТРЦ «Планета». Ребята познакомятся с историей XIX и XX веков, поучаствуют в интересных мастер-классах и сыграют в веселые игры.

Вместе с троллями малыши встретятся с Бабой Ягой и жителями сказочных стран, пройдут захватывающий квест чтобы найти палочку-выручалочку и узнают много нового о динозаврах на интерактивной программе «Парк юрского периода». Кроме того, ребят ждут танцевальные мастер-классы от давно полюбившихся студий «Шакира» и СахАр». А в мастерской «Умелые ручки» дети своими руками сделают красивые поделки из различных материалов.

Для троллей очень важны обнимашки, ведь именно так Розочка и Цветан заряжаются энергией для веселых игр. Поэтому каждый час после специального сигнала все участники детского клуба будут обниматься. Также малышей ждут веселые задания, за которые можно получить приятные призы.

Ждем малышей и их родителей в ТРЦ «Планета» на -2 уровне в зоне фудкорта!