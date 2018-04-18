Вещи, изъятые из «Зимней вишни» выдаются в следственном управлении

Изъятые при осмотре на месте происшествия в ТЦ «Зимняя вишня» вещи потерпевших выдаются в следственном управлении с 9 часов по 20 часов ежедневно по адресу: г. Кемерово, ул. Кирова, 4.
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