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Вещи, изъятые из «Зимней вишни» выдаются в следственном управлении

Изъятые при осмотре на месте происшествия в ТЦ «Зимняя вишня» вещи потерпевших  выдаются в следственном управлении с 9  часов по 20 часов ежедневно по адресу: г. Кемерово, ул. Кирова, 4.

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kuzbassnews.ru
18/04/2018
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