Вещи, изъятые из «Зимней вишни» выдаются в следственном управлении

Страшное аудио: обнародована запись звонков людей из «Зимней вишни» В сеть выложили запись звонков людей, которые оказались во время пожара в «Зимней вишне», с...

Мень: Два этажа кемеровского ТЦ «Зимняя вишня» достроили самовольно Мень сказал, что, по предварительной информации, два верхних этажа сгоревшего торгового центра были...

Латышско-колумбийская фирма не отсудила шахту на Кузбассе Отмечается, что она оспаривала продажу своего бывшего актива. Речь идет про кузбасскую шахту «...