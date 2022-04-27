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Ветеран войск правопорядка рассказал юнгвардейцам о тяготах советского народа в годы Великой Отечественной войны

 В школе №74 председатель регионального совета ветеранов внутренних войск подполковник запаса Вадим Веселов встретился со школьниками в преддверии праздника «Дня Победы».

В рамках встречи в школьном музее подполковник рассказал о геноциде советского народа нацистами и их пособниками в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и белорусской деревне Хатынь.

 Кроме этого, совместно с гостем школьники написали письма российским военным с пожеланием Победы, выразив свое негативное отношение к фашизму и необходимости борьбы с его идеологией. Завершилось мероприятие песней юнгвардейцев "Священная война" и фотографией на память.

 

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kuzbassnews.ru
27/04/2022
Образование
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