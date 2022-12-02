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Ветераны и дети работников «Южного Кузбасса» поделились своей «формулой успеха»

Угольная компания «Южный Кузбасс» (входит в Группу «Мечел») провела традиционный фестиваль самодеятельного творчества. В этом году мероприятие прошло в новом формате – таланты и умения показали ветераны и дети работников.

В фойе дворца культуры гостей фестиваля «Формула успеха» встретила выставка рукодельников и мастеров «Южного Кузбасса». Рисунки, картины из песка, поделки, игрушки и украшения ручной работы, вязание и вышивка – ветераны и дети работников компании предоставили порядка 70 работ.

Совместно с коллективами дворца культуры творческие номера подготовили 65 ветеранов и детей работников «Южного Кузбасса» возрастом от 5 до 73 лет. На сцену выходили как одиночные исполнители, так и ансамбли. Участники пели, танцевали, декламировали стихи, выступали с гимнастическими номерами. Отдельных оваций удостоился совместный номер ветеранов и детей «Бабушки-старушки»: дети пели, а бабушки танцевали.

Актерское мастерство продемонстрировал Артем Демкин. В стихотворении «Родительское собрание» затронул вечную проблему отцов и детей, показал ее под непривычным углом – глазами школьника.

Катерина Кельм совместно с папой, который аккомпанировал ей на гитаре, исполнила трогательную песню про маму.

За свои выступления участники «Формулы успеха» получили сладкие подарки, дипломы, сертификаты и денежные призы.

«Спортивные и культурные массовые мероприятия объединяют и сплачивают, поэтому в нашей компании этому уделяется большое внимание. Ежегодно мы проводили фестиваль отдельно среди пенсионеров, работников и детей, но в этот раз решили объединить две категории. После концерта все остались в восхищении талантами разных поколений», – говорит директор управления по работе с персоналом ПАО «Южный Кузбасс» Татьяна Бай.

Фото: ПАО "Южный Кузбасс"

Общество
Междуреченск
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kuzbassnews.ru
02/12/2022
Общество
Междуреченск
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