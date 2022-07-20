Ветераны из Тяжина побывали в деревне Шестаково Чебулинского округа

Туристы посетили музейную комнату, где собраны кости древних ящеров, мамонтов, китов, рыб, предметы быта древних людей, посмотрели документальный фильм о динозаврах. Также побывали на месте палеонтологических раскопок в «Шестаково – 3» и приняли участие в мастер-классе по росписи камней. Затем посетили «Курганный могильник».

Ветераны погуляли по площадке, где проходил научно-популярный фестиваль «Динотерра», а со смотровой площадки полюбовались красивейшей кузбасской природой.

Поездка организована специалистами Тяжинского центра социального обслуживания населения в рамках реализации национального проекта «Демография», регионального проекта «Кузбасское долголетие».