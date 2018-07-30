Ветераны из Тяжинского района побывали в музее-заповеднике «Томская писаница»

Экскурсия началась с посещения «сказочной» зоны, где находится «Резиденция Деда Мороза», избушка Бабы Яги. Следующим пунктом стал архитектурно-этнографический комплекс «Шорский улус Кезек» – комплекс подлинных жилых и хозяйственных построек шорцев конца XIX – начала XX веков, состоящий из жилого дома, летней кухни, хозяйственного амбара, кузницы, бани и построек для скота.

Рядом с усадьбой воссоздан шорский свадебный шалаш – «зеленая юрта», традиционно используемый во время проведения свадьбы как ритуальное жилище жениха и невесты. Чуть дальше находится «Дом шамана», где представлены атрибуты шорского шамана и его манекен.

Также ветераны посетили экспозицию «Горные породы Кемеровской области». Далее их путь лежал к берегу реки Томи, где со смотровой площадки открывается впечатляющий вид, а спустившись по крутой лестнице, туристы могут осмотреть главную достопримечательность музея – скалу, на которой выбиты рисунки животных и людей.

Пожилым людям особенно понравилась прогулка на катере по Томи: нависающие над водой скалы, величественная часовня, расположенная на возвышенности, изумрудный лес на противоположном берегу.

Прогуливаясь по экспозиционному комплексу «Археодром», туристы погрузились в атмосферу прошлых тысячелетий и познакомились с материальной культурой народов, живших в Сибири с эпохи камня до средневековья.

Затем посетили часовню равноапостольных Кирилла и Мефодия. Это уникальное по своей архитектуре здание, таких высоких часовен в Кузбассе больше нет. В 2010 году в ней была установлена икона – образ Спаса Вседержителя.

Завершающим этапом экскурсии стало посещение мини-зоопарка и контактного зоопарка «Домашняя ферма». Четыре часа на свежем воздухе в чудесном уголке Кемеровской области пролетели незаметно. Уезжая домой, экскурсанты, уставшие, но в отличном настроении, всю дорогу делились своими впечатлениями и выражали благодарность центру социального обслуживания населения Тяжинского муниципального района за организованную поездку.