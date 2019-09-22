Ветераны из Тяжинского района совершили туристическую поездку в Кемерово

Посетив Ботанический сад, пожилые люди окунулись в удивительный мир флоры. Там они смогли полюбоваться экзотическими растениями влажного тропического климата и субтропиков. Туристы разглядывали как знакомые, так и диковинные растения, любовались разноцветными рыбками и черепахами, плавающими в водоемах, посетили живой уголок.
В музее-заповеднике «Красная горка» ветераны познакомились с историей развития угольной промышленности Кузбасса и осмотрели памятники горнопромышленного наследия.
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