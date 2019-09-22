Ветераны из Тяжинского района совершили туристическую поездку в Кемерово

В Кузбассе мужчина оказался в больнице после попытки попасть домой В Ленинске-Кузнецком нетрезвый местный житель пытался с улицы попасть к себе домой. Однако сделать...

Придорожное кафе сгорело в Кузбассе В Новокузнецком районе вечером в воскресенье произошло ЧП. Здесь в поселке Куртуково, сгорело...

Свидетелей серьезного ДТП на мосту ищут в Кемерове В областной столице ищут свидетелей серьезного ДТП, которое произошло утром возле Кузбасского моста.