Ветераны Калтана проверили, в каких условиях учатся современные школьники

Новая средняя общеобразовательная школа № 2, открытая 1 сентября в пос. Постоянный, распахнула свои двери для самых почетных гостей – ветеранов города. В середине рабочего дня сюда на экскурсию приехали 30 членов совета ветеранов войны и труда.

Уже с первых шагов они убедились в обеспечении безопасного режима функционирования школы, охраны жизни и здоровья детей. Так, в учреждении действует чиповая система прохода в здание школы, установлено 56 камер внутреннего и наружного видеонаблюдения, действуют посты охраны.

Ветераны посетили малый спортивный зал, познакомились с работой кардио- и велотренажеров, беговых дорожек, эллипсоидов и силового комплекса в тренажерном зале. Старшее поколение увидело площадку для начальной военной подготовки, где будут проходить и городские соревнования, посвященные Дню допризывника, а также автогородок, где установлены 70 дорожных знаков, поднимающийся шлагбаум, регулируемый перекресток со светофорами. Искреннее удивление у гостей вызвали современные баскетбольные и волейбольные площадки, теннисные корты и зоны отдыха, расположенные на пришкольном участке.

Ветераны Калтана заглянули в кабинеты начальных классов, химии, биологии, физики, информатики и географии, увидели работу интерактивных комплексов, оснащенность кабинетов методическими пособиями, дидактическими и раздаточными материалами, современным учебным оборудованием.

Не остался без внимания зимний сад, созданный силами педагогов, родителей и детей, а также картинная галерея местных художников. Заглянули почетные гости и в библиотечный издательский центр, в читальном зале которого поэт Константин Турецкий прочитал одно из своих стихотворений.

Много вопросов у ветеранов вызвала работа школьного бассейна: это и контроль за качеством воды, системой ее очистки и обеззараживания, пропускной режим, работа медика, квалификация и опыт тренера. Ответы директора школы Н. А. Белоноговой на эти серьезные вопросы сняли излишнее беспокойство и убедили в полной безопасности жизни и здоровья ребят.

Строгих участников экскурсии впереди ждал приятный сюрприз. Коллектив педагогов и учащихся школы поздравили ветеранов с Днем старшего поколения, организовали для них небольшой концерт в актовом зале, подарили к празднику сладкие подарки, а для качественной работы городского совета - современный компьютер.

Ознакомительная экскурсия по школе завершилась круглым столом, где перед ветеранами выступили представители органов социальной защиты, которые рассказали о мерах социальной поддержки, действующих на территории Кузбасса и Калтана.

Завершилась дружеская беседа в школьной столовой, где ветераны смогли попробовать и оценить школьный обед.

Напомним, школа № 2 рассчитана на 528 человек, но сейчас в ней обучаются в одну смену 550 ребят, из них 77 первоклассников. Это самая большая школа Калтанского городского округа, которая состоит из пяти блоков, соединенных между собой. Площадь трехэтажного здания составляет 13 тыс. кв. м, а земельного участка - 1 га. Коллектив школы – это 28 педагогов, среди них ветераны педагогического труда, отличники народного просвещения, почетные работники образования. Всего штат учебного учреждения насчитывает 45 человек. Основной профиль школы – химико-биологический.