Ветераны первичных ветеранских организаций - активные участники «творческих гостиных»

В выставочном зале «Музей» г. Калтан состоялся традиционный культурно-просветительский проект «Творческая гостиная», посвященный Году экологии в России.

Не первый год такое мероприятие пользуется большой популярностью среди ветеранов и жителей города. В этот раз калтанцы наслаждались концертной программой педагогического ансамбля «Метелица» музыкальной школы № 23 и приняли участие в мастер-классе по изготовлению оберегов, провела который мастер декоративно-прикладного искусства Татьяна Полковникова.

Следующие мероприятия культурно-просветительского проекта состоятся в ВЗ «Музей» 20 сентября. Для участников гостиной с концертной программой выступит фольклорный ансамбль «Туесок» КДЦ «Сюрприз