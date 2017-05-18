Ветераны первичных ветеранских организаций - активные участники «творческих гостиных»

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В выставочном зале «Музей» г. Калтан состоялся традиционный культурно-просветительский проект «Творческая гостиная», посвященный Году экологии в России.
Не первый год такое мероприятие пользуется большой популярностью среди ветеранов и жителей города. В этот раз калтанцы наслаждались концертной программой педагогического ансамбля «Метелица» музыкальной школы № 23 и приняли участие в мастер-классе по изготовлению оберегов, провела который мастер декоративно-прикладного искусства Татьяна Полковникова.
Следующие мероприятия культурно-просветительского проекта состоятся в ВЗ «Музей» 20 сентября. Для участников гостиной с концертной программой выступит фольклорный ансамбль «Туесок» КДЦ «Сюрприз
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