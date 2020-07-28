Ветераны Великой Отечественной войны первыми посетили новый мемориальный комплекс «Свет Памяти» в Кемерове

Мемориальный комплекс «Свет Памяти» установлен около Кемеровского президентского кадетского училища. В архитектурной композиции, посвященной Великой Отечественной войне, использованы 2087 фотографий кузбассовцев-участников боевых действий. Первыми посетителями пространства исторической памяти стали восемь ветеранов войны. Фронтовиков и тружеников тыла доставили к училищу на ретро-автомобилях в воскресенье, 26 июля.



Единый комплекс представляет собой арт-композицию с историческими справками о вкладе Кузбасса в Победу в Великой Отечественной войне и фотографиями кузбассовцев-участников военных действий. В центре композиции расположена архитектурная группа, оформленная историческими фотографиями и справками о трудовом вкладе Кузбасса в победу в Великой Отечественной войне. Информация разделена на три тематических блока: «Уголь Победы», «Металл Победы» и «Оружие Победы».



Центральную часть обрамляют изображения 10 журавлей, улетающих в небо, — по пять с каждой стороны. Каждый журавль состоит из портретов кузбассовцев, участвовавших в Великой Отечественной войне.