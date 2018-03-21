Ветераны «Южного Кузбасса» провели зимнюю спартакиаду

В угольной компании «Южный Кузбасс» прошла первая зимняя спартакиада среди ветеранов управления по открытой добыче угля.

Неработающие пенсионеры разрезов «Сибиргинский», «Красногорский», «Ольжерасский» и «Томусинский» на территории санатория-профилактория «Романтика» мерились силами в четырех дисциплинах: скоростном спуске с горы (одиночном и парном), эстафете на ледянках, «стрельбе» снежками по мишеням и метании «копья».

Лучший результат в спуске с горы Сосновая показали представители разреза «Томусинский» Александр Южалкин (7,91 секунды) и Татьяна Осинцева (6,61 секунды). В парном спуске первыми стали ветераны разреза «Ольжерасский» Анатолий Трефилов и Людмила Мальцева (7,6 секунды). Чемпионами в эстафете на ледянках, где от каждого предприятия участвовало по три пары «спортсменов», признана команда разреза «Томусинский». Они преодолели 60 метров дистанции за 1,31 минуты.

В снежном дартсе лучшими стали представители «Красногорского» и «Ольжерасского», в метании «копья» на дальность – ветераны разреза «Сибиргинский». По итогам первой зимней спартакиады звание чемпиона заслужено получила команда разреза «Томусинский».