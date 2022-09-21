Ветераны «Южного Кузбасса» соревновались в метании валенка и скоростной чистке картофеля

Угольная компания «Южный Кузбасс» (входит в Группу «Мечел») провела 10-ю спартакиаду ветеранов управления по открытой добыче угля. В спортивно-развлекательном мероприятии приняли участие 40 пенсионеров угольных разрезов «Красногорский», «Ольжерасский», «Сибиргинский» и «Томусинский».

Ветераны открытой добычи угля собрались на территории санатория «Звездочка». Участники на свежем воздухе соревновались в дартсе, игре «Городки», керлинге клюшками, шахматах, метании валенка. В необычной эстафете женщины показали навыки скоростной чистки картофеля и меткость при попадании им в ведро.

Победители каждого этапа спартакиады получили дипломы.

К спортивному празднику приурочили выставку «Урожайные грядки». Ветераны показали результаты своего труда с дачных участков, цветочные и фруктово-овощные композиции. Отдельного внимания судейской комиссии заслужили конкурсные блюда и напитки: пирожки с малиной и драники, наливки и настойки, варенье из крыжовника и пирог с яблоками, бутерброды из кабачков и солёные грибы.

В номинации «Самый изысканный рецепт» победу присудили «сибиргинцам», в номинации «Самый изысканный напиток» – «томусинцам». «Красногорцы» получили дипломы «За необычный урожай» и «Самый красивый стол».

Завершилась встреча вкусным обедом и теплым общением бывших коллег.

Фото: Южный Кузбасс