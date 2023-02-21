С марта в 2023 году вступают в силу «Ветеринарные правила назначения и проведения ветеринарно-санитарной экспертизы меда натурального пчелиного, перги и молочка маточного пчелиного, предназначенных для переработки и реализации» Приказ Минсельхоза России от 18.10.2022 N 713 (Зарегистрировано в Минюсте России 30.11.2022 N 71252) (далее – Правила). Эти Правила вводятся взамен старых Правил ветеринарно-санитарной экспертизы меда при продаже на рынках.Новые Правила коснутся меда, перги и пчелиного маточного молочка, предназначенных для переработки и реализации (далее - пчелопродукция) и не распространяется на продукцию, полученную в домашних условиях, предназначенную для личного потребления и не предназначенную для выпуска в обращение на территории Российской Федерации

Кратко излагаем новый порядок проведения ветеринарно-санитарных экспертиз:

ветеринарно-санитарная экспертиза проводится и назначается специалистами госветслужбы региона, по выбору владельца, на основании обращения собственника (владельца) пчелопродукции;

Отбор проб пчелопродукции для проведения ветсанэкспертизы и проведения, при необходимости, лабораторных исследований проводится при непосредственном обращении и содействии собственника (владельца) пчелопродукции или его уполномоченного представителя (далее - владелец) непосредственно на предприятии по производству мёда (пасека), либо в лаборатории ветсанэкспертизы;

специалистом госветслужбы проводится рассмотрение предоставленных владельцем документов, в том числе сведений паспорта пасеки; ветеринарных сопроводительных документов, информации об их оформлении и выдаче, содержащейся в компоненте ВетИС - ФГИС «Меркурий» с учетом результатов ветеринарных профилактических мероприятий в отношении пчел, от которых получена пчелопродукция, а также информации о применении ветеринарных лекарственных препаратов в отношении пчел;

отбор проб продукции проводится специалистом госветслужбы при содействии владельца продукции в соответствии с нормативными актами;

срок проведения экспертизы не должен превышать трех часов с момента отбора, а если в силу каких-то причин потребуется лабораторные исследования, то срок проведения ветеринарно-санитарной экспертизы не должен превышать 10 дней с момента поступления проб в лабораторию и трех часов с момента получения результатов лабораторных исследований.

Во время проведения ветсанэкспертизы каждую партию меда будут исследовать по органолептическим показателям: внешний вид, признаки брожения, аромат, вкус, цвет - для медов, произведенных преимущественно из нектара одного вида растений (монофлорных), а также по физико-химическим показателям: наличие механических примесей, содержание доминирующих пыльцевых зерен (для монофлорных медов), массовые доли воды, редуцирующих сахаров и сахарозы.

При проведении лабораторных испытаний мед подлежит исследованию на содержание токсичных элементов, пестицидов и ветеринарных препаратов, в том числе антибиотиков не реже одного раза в год, а пергу и маточное молочко – в соответствии с требованиями Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции».

По результатам ветеринарно-санитарной экспертизы будет выдаваться заключение о пригодности меда и продукции пчеловодства для использования в пищевых целях.

В случае если продукция не соответствует критериям и ее не допустили к продаже, предусмотрено ее направление на утилизацию.

Новые Правила дают возможность использовать такую продукцию в личных целях или пустить на корм сельскохозяйственным животным.