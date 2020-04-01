ВФСК «ГТО» - 6 лет

24 марта 2014 года Президент Российской Федерации подписал Указ «О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО)».

В Тяжинском муниципальном округе активным участником движения ВФСК «ГТО» является тренер по пауэрлифтингу, судья ГТО муниципального Центра тестирования Алексей Николаевич Мамайкин. Спортсмен принимал участие в региональных фестивалях, имеет 2 золотых знака отличия ГТО в 6-й и 7-й возрастных ступенях.

А. Н. Мамайкин является рекордсменом среди жителей Тяжинского муниципального округа по виду теста «рывок гири 16 кг». При норме на золотой знак 39 раз, результат его выполнения был превышен в несколько раз – 107 рывков!

Алексей Николаевич с детства увлекался спортом, и после окончания средней школы поступил в Кемеровский государственный университет на факультет физической культуры и спорта. Получил специальность «учитель физической культуры» и начал свою трудовую деятельность в коллективе Тяжинской детско-юношеской спортивной школе по профессии тренер-преподаватель, где и работает по сегодняшний день.

Алексей Николаевич – действующий спортсмен, мастер спорта России, призер первенства России и Европы по пауэрлифтингу, победитель первенства России среди студентов и победитель кубка России.

Под руководством А. Н. Мамайкина воспитанники ДЮСШ регулярно принимают участие в соревнованиях разного уровня, где занимают призовые места.