Видеобеседа в Тяжине

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В Тяжинской средней школе № 2 прошла видеобеседа «Мы первые», посвященная 60-летию запуска первого искусственного спутника Земли.
Работник юношеского абонемента Тяжинской центральной районной библиотеки имени Н. И. Масалова Елена Викторовна Боровских познакомила учащихся 9-х классов с интересными фактами о запуске в 1957 году первого спутника, выведенного на орбиту планеты ракетчиками СССР.
Также вниманию ребят были представлены презентация «Первый спутник» и видеоролик «Как люди космос покоряли». Кроме того девятиклассники приняли участие в игре-викторине «Искусственный спутник».
17/10/2017
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