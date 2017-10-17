Видеобеседа в Тяжине

В Тяжинской средней школе № 2 прошла видеобеседа «Мы первые», посвященная 60-летию запуска первого искусственного спутника Земли.

Работник юношеского абонемента Тяжинской центральной районной библиотеки имени Н. И. Масалова Елена Викторовна Боровских познакомила учащихся 9-х классов с интересными фактами о запуске в 1957 году первого спутника, выведенного на орбиту планеты ракетчиками СССР.

Также вниманию ребят были представлены презентация «Первый спутник» и видеоролик «Как люди космос покоряли». Кроме того девятиклассники приняли участие в игре-викторине «Искусственный спутник».