Видеобеседа в Тяжине

Ветераны, отдыхающие в отделении дневного пребывания Центра социального обслуживания населения Тяжинского района, приняли участие в видеобеседе, посвященной защите прав потребителей «Контроль качества продуктов питания».
Библиограф публичного центра правовой информации Тяжинской центральной районной библиотеки имени Н. И. Масалова Мария Александровна Удалая рассказала отдыхающим, о том, какая информация должна располагаться на часто употребляемых продуктах питания: сведения о составе, пищевые добавки, красители, консерванты, ароматизаторы, усилители вкуса, сроки хранения.
Также пожилые люди узнали, какими правами пользуются покупатели при приобретении товара и как себя защитить в случае нарушения прав потребителя. Отдыхающие посмотрели видеоролики «Что пишут на этикетках?», «Стоит ли верить надписям на этикетках?», «Памятка покупателю», «Права потребителя. Возврат или обмен товара».
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