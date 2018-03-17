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Видеобеседа в Тяжине

В центре социального обслуживания населения Тяжинского района прошла видеобеседа «Защита прав потребителей».
Библиограф публичного центра правовой информации Тяжинской центральной районной библиотеки имени Н. И. Масалова Мария Александровна Удалая рассказала отдыхающим о ФЗ «О защите прав потребителей» от 7 февраля 1992 года, который регулирует права потребителей.
Участники беседы познакомились с информацией по защите прав потребителя в условиях рыночных отношений. В ходе мероприятия ветеранам были показаны видеоролики «Для тебя потребитель…», «Сумей защитить себя сам», «Семь основополагающих прав».

Культура
Тяжин
kuzbassnews.ru
17/03/2018
Культура
Тяжин
Новости Кузбасса

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