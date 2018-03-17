Видеобеседа в Тяжине

Михаил Шкуропатский поздравил коллектив газеты «ВСЁ про ВСЁ» с юбилеем Учредитель холдинговой компании "Кузнецкий Альянс" Михаил Шкуропатский поздравил...

В Новокузнецке грузчики ограбили клиентку Как сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области, подозреваемые в ограблении работники компании по...

В Сети опубликовали фото мужчины, напавшего на женщину в Кемерове В сети Интернет разместили фотографию, разыскиваемого мужчины, личность которого пока не...