Видеотрансляция IХ Всероссийского чемпионата по компьютерному многоборью среди пенсионеров в режиме реального времени

Жители Кузбасса смогут онлайн следить за соревнованиями IХ Всероссийского чемпионата по компьютерному многоборью среди пенсионеров, которые пройдут с 4 по 6 июня в г. Кирове.

Сделать это можно на сайте Союза пенсионеров России www.rospensioner.ru , а также на сайте Пенсионного фонда России www.pfrf.ru в разделе «Пресс-центр». Самые активные зрители смогут принять участие в онлайн-конкурсе и побороться за звание «Виртуального чемпиона».

Торжественное открытие чемпионата пройдет 4 июня в Кировском областном драматическом театре им. С.М. Кирова (начало в 19:30 МСК), а сами соревнования стартуют на следующий день, 5 июня (10:00 – 13:00 МСК). 6 июня с 13.00 до 14.30 (МСК) пройдет церемония награждения победителей и закрытия Чемпионата.

Впервые на чемпионате примут участие команды из 74 региона страны. Кемеровскую область в этом году будет представлятьНадежда Баженова из г. Березовский.

В Кирове также ждут сборные из-за рубежа: Армении, Беларуси, Дании, Германии, Италии, Литвы. Всего участниками крупнейшего в мире финала компьютерного многоборья среди пенсионеров станут 154 человека – начинающие и уверенные пользователи цифровых технологий.

Соревнования будут проходить по двум группам: начинающие и уверенные пользователи поборются за медали в пяти номинациях, а также командные места в общероссийском зачёте. В рамках заочного тура им предстоит подготовить презентацию «Ай да Пушкин!». На дни проведения мероприятия приходится 220-летний юбилей поэта.

Участникам также предстоит пройти квест по интернет-безопасности от Лаборатории Касперского. Традиционно много внимания будет уделено работе с поисковыми системами, использованию электронных ресурсов Пенсионного фонда. Все задания – максимально практичные и жизненные. Часть из них разрабатывали студенты РЭУ им. Г.В. Плеханова, часть – сотрудники ПФР.

Программа всероссийского чемпионата отражает интересы российских пенсионеров в сфере цифровых технологий. В 2019 году в неё впервые войдут соревнования на смартфонах в открытой номинации «Смартфон для активной жизни».