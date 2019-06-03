Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

Видеотрансляция IХ Всероссийского чемпионата по компьютерному многоборью среди пенсионеров в режиме реального времени

Жители Кузбасса смогут онлайн следить за соревнованиями IХ Всероссийского чемпионата по компьютерному многоборью среди пенсионеров, которые пройдут с 4 по 6 июня в г. Кирове.

Сделать это можно на сайте Союза пенсионеров России www.rospensioner.ru, а также на сайте Пенсионного фонда России www.pfrf.ru в разделе «Пресс-центр». Самые активные зрители смогут принять участие в онлайн-конкурсе и побороться за звание «Виртуального чемпиона».

Торжественное открытие чемпионата пройдет 4 июня в Кировском областном драматическом театре им. С.М. Кирова (начало в 19:30 МСК), а сами соревнования стартуют на следующий день, 5 июня (10:00 – 13:00 МСК). 6 июня с 13.00 до 14.30 (МСК) пройдет церемония награждения победителей и закрытия Чемпионата.

Впервые на чемпионате примут участие команды из 74 региона страны. Кемеровскую область в этом году будет представлятьНадежда Баженова из г. Березовский.

В Кирове также ждут сборные из-за рубежа: Армении, Беларуси, Дании, Германии, Италии, Литвы. Всего участниками крупнейшего в мире финала компьютерного многоборья среди пенсионеров станут 154 человека – начинающие и уверенные пользователи цифровых технологий.

Соревнования будут проходить по двум группам: начинающие и уверенные пользователи поборются за медали в пяти номинациях, а также командные места в общероссийском зачёте. В рамках заочного тура им предстоит подготовить презентацию «Ай да Пушкин!». На дни проведения мероприятия приходится 220-летний юбилей поэта.

Участникам также предстоит пройти квест по интернет-безопасности от Лаборатории Касперского. Традиционно много внимания будет уделено работе с поисковыми системами, использованию электронных ресурсов Пенсионного фонда. Все задания – максимально практичные и жизненные. Часть из них разрабатывали студенты РЭУ им. Г.В. Плеханова, часть – сотрудники ПФР.

Программа всероссийского чемпионата отражает интересы российских пенсионеров в сфере цифровых технологий. В 2019 году в неё впервые войдут соревнования на смартфонах в открытой номинации «Смартфон для активной жизни».

Общество
kuzbassnews.ru
03/06/2019
Общество
Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Неизвестные пробили голову мужчине в Кемерове
Утром 2 июня в Кемерове на улице Тухачевского двое неизвестных напали на мужчину. В результате...
В Кемерове шестой день ищут пропавшего без вести 14-летнего подростка
В Кемерове почти неделю назад пропал без вести 14-летний молодой человек, сообщает информационно-...
На оживлённом кемеровском перекрёстке изменили схему движения
В Кемерове изменили схему пофазного разъезда на перекрёстке на Ленинградском, возле «Ленты». Об...
Детская железная дорога начала работу в Кемерове
Поезда с обеих станций — Пионерской и Городской — начинают отправляться с 11.00 через каждые 40...
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2019
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus