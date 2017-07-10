Видеожурнал в Тяжине

В Тяжинской центральной районной библиотеке имени Николая Ивановича Масалова для представителей местного отделения Всероссийского общества глухих прошел видеожурнал «Зеленая аптека».
Главный библиотекарь Виктория Викторовна Рябовалова представила вниманию присутствующих презентацию о лекарственных растениях, таких как подорожник, ромашка, мята, пижма, мать-и-мачеха. Гости узнали о сборе, переработке, хранении и основных способах применения лекарственных трав.
Присутствующие посмотрели видеоролик «Фитотерапия», познакомились с выставкой книг «Вершки и корешки». В заключение мероприятия всем участникам были подарены буклеты, рассказывающие о пользе лекарственных растений.
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