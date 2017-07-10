Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

Видеожурнал в Тяжине

В Тяжинской центральной районной библиотеке имени Николая Ивановича Масалова для представителей местного отделения Всероссийского общества глухих прошел видеожурнал «Зеленая аптека».
Главный библиотекарь Виктория Викторовна Рябовалова представила вниманию присутствующих презентацию о лекарственных растениях, таких как подорожник, ромашка, мята, пижма, мать-и-мачеха. Гости узнали о сборе, переработке, хранении и основных способах применения лекарственных трав.
Присутствующие посмотрели видеоролик «Фитотерапия», познакомились с выставкой книг «Вершки и корешки». В заключение мероприятия всем участникам были подарены буклеты, рассказывающие о пользе лекарственных растений.

Культура
Тяжин
kuzbassnews.ru
10/07/2017
Культура
Тяжин
Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

В Кемерове ночью сгорела Audi A5
В Ленинском районе Кемерова в ночь на 8 июля сгорела припаркованный во дворе автомобиль Audi A5. ЧП...
Пьяный водитель Мitsubishi стал виновником массового ДТП в Кемерове
Где мужчина-водитель, находясь за рулем легковой иномарки Мitsubishi Lancer в состоянии...
Мэр Нижнего Тагила пожелал главе Кузбасса «продолжения работы»
Глава Нижнего Тагила Сергей Носов прокомментировал информацию о том, что именно он может возглавить...
В Кузбассе мужчина затеял драку с сотрудником полиции
Участковому поступил сигнал о семейном скандале. Прибыв на место, полицейский увидел, что мужчина...
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2017
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus