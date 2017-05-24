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VIII фестиваль детских любительских театров кукол «Кукла в детских руках»

С 1 по 3 июня 2017 года в г. Новокузнецке состоится VIII международный фестиваль детских любительских театров кукол «Кукла в детских руках».

Фестиваль проводится в рамках празднования 400-летнего юбилея г. Новокузнецка, одного из старейших городов Кузбасса при поддержке Министерства культуры РФ, Губернатора Кемеровской области.

Искусство кукольного театра новокузнечанам и гостям города подарят лучшие творческие коллективы этого уникального жанра из Новосибирской, Томской, Кемеровской, Архангельской областей и Алтайского края.

1 июня, фестиваль, приуроченный к Международному Дню защиты детей, начнётся торжественным шествием участников к красочному волшебному «Летнему городу», построенному на театральной площади города-юбиляра. Юные участники и гости фестиваля, жители города не только встретятся с чудесными необыкновенными кукольными персонажами. Также для них состоится грандиозное шоу мыльных пузырей, разноцветный конкурс детских рисунков на асфальте «Пусть всегда будет солнце!» и, конечно, весёлые аттракционы. А у каждого гостя фестиваля будет уникальная возможность принять участие в праздничной акции «Оставь свой след – 400 ладоней» ко дню рождения г. Новокузнецка.

Для руководителей театральных коллективов состоится мастер-класс «Режиссёр читает пьесу. Начальный этап режиссёрской экспликации», который проведёт председатель жюри фестиваля Наумов Николай Петрович, декан факультета театра кукол Санкт-Петербургской государственной академии театрального искусства, профессор, заслуженный работник культуры РФ.

В своем авторском мастер-классе «На сцене человек должен быть на ступеньку выше, чем в жизни» с участниками поделится секретами профессионального мастерства народная артистка России Ангелина Вовк, телеведущая, профессор Московского государственного института культуры, заведующая кафедрой культуры речи и сценического мастерства, президент «Центра развития и повышения качества образования в области культуры и искусств РФ».

2 и 3 июня в Новокузнецком театре кукол «Сказ» состоятся просмотры фестивальных спектаклей, которые оценит не только профессиональное жюри, но и юные зрители южной столицы Кузбасса.

3 июня состоится торжественная церемония награждения участников и закрытие фестиваля.

Почётным гостем фестиваля по традиции станет народный артист РФ, почетный гражданин Кемеровской области Владимир Машков.

Культура
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kuzbassnews.ru
24/05/2017
Культура
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