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VIII фестиваль «Кукла в детских руках» стартовал в Новокузнецке

Фестиваль детских любительских театров кукол пройдет 1-3 июня в рамках празднования 400-летнего юбилея Новокузнецка при поддержке министерства культуры РФ, администрации Кемеровской области.

Участие примут творческие коллективы из Кемеровской, Новосибирской, Томской, Архангельской областей и Алтайского края. 

Фестиваль начался с шествия участников к «Летнему городу», построенному на Театральной площади. Затем состоялось шоу мыльных пузырей, конкурс детских рисунков на асфальте «Пусть всегда будет солнце!», работали весёлые аттракционы. Все желающие смогли присоединиться к акции «Оставь свой след – 400 ладоней» в честь 400-летия Новокузнецка.

Почетным гостем фестиваля по традиции станет народный артист РФ, почетный гражданин Кемеровской области Владимир Машков.

2 и 3 июня в Новокузнецком театре кукол «Сказ» состоятся просмотры фестивальных спектаклей, которые оценит не только профессиональное жюри, но и юные новокузнечане.

3 июня пройдет церемония награждения участников и закрытие фестиваля. В том числе Владимир Машков вручит специальный приз имени Н. Никифоровой «Золотой львенок» и премию за лучшую актерскую работу.

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kuzbassnews.ru
01/06/2017
Культура
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Новости Кузбасса

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