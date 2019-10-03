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Виктор Завьялов: «Мы, как хирурги, все время работаем в перчатках»

Работа в электросетевом комплексе – дело ответственное. Опыт, неукоснительное соблюдение правил охраны труда, скрупулезная работа с деталями – не удивительно, что энергетики, приступая к своим прямым обязанностям, каждый раз чувствуют себя героями фильма «Найти и обезвредить». На вопрос, как проходит ваш рабочий день, Виктор Завьялов, не задумываясь, отвечает: «Как в операционной. Энергетику, как хирургу, все время приходится работать в перчатках. А ликвидация технологического нарушения напоминает операцию – наш рабочий день не закончится, пока мы не введем подстанцию в работу».

Выбор профессионального пути после окончания Новокузнецкого монтажного техникума для Виктора Завьялова был абсолютно осознанным. Иначе как объяснить тот факт, что в Кузбасском филиале компании «Россети Сибирь» энергетик работает без малого 40 лет. Свою карьеру в энергетике он начинал водителем, потом переквалифицировался в электромонтеры по ремонту аппаратуры релейной защиты и автоматики.

Сейчас в ведомстве Виктора Павловича 80 подстанций. Территории, на которых расположены энергообъекты, растянулись на несколько сотен километров по югу Кузбасса от Киселёвска до Таштагола. Не удивительно, что каждый рабочий день электромонтера превращается в маленькое путешествие.  

«Моя работа – одна сплошная командировка, - рассказывает электромонтер по техническому обслуживанию и ремонту устройств релейной защиты и автоматики  Южных электрических сетей. – Помню, как однажды выехали на подстанцию в Таштагольский район, чтобы восстановить оборванный кабель. Думали, что останемся там часов на шесть, а получилось, что на три дня. Объект требовал замены важного оборудования. И чтобы провести эту «операцию» безболезненно для потребителей, пришлось задержаться. Зато дорога домой показалась мне, как в детстве, «белой сказкой». За окном – минус 30. Панорамные виды заснеженных гор и заиндевелые вековые кедры – давненько я такого волшебства не видел. Наверное, благодаря своей «светлой профессии» я начал задумываться, что у нас в Кузбассе невероятно красивая природа. Смотри хоть каждый день – не налюбуешься!».

Общество
Экономика
kuzbassnews.ru
03/10/2019
Общество
Экономика
Новости Кузбасса

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