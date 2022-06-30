Виктория Абрамченко: опыт Кузбасса по поддержке погорельцев можно тиражировать в других регионах

Заместитель председателя правительства РФ Виктория Абрамченко и губернатор Кузбасса Сергей Цивилев побывали в пострадавших от майских пожаров селе Листвянка и пгт Итатский Тяжинского округа. Они пообщались с погорельцами, обсудили с ними поддержку, которая оказывается регионом и федеральным центром.

«Сейчас я объезжаю все регионы Сибири, пострадавшие от техногенных пожаров этой весной. Задача — убедиться, что люди не брошены, все меры и соцвыплаты они получают, им помогают с восстановлением или покупкой нового жилья и до наступления холодов они не останутся без крыши над головой. В Кузбассе я увидела очень правильный подход к реализации этих задач. Людям выдается сертификат, оплачивается он непосредственно продавцу недвижимости, таким образом, семья получает готовый объект недвижимости. Еще один важный момент — людям сохраняют земельные участки, на которых были сгоревшие дома. Жители смогут использовать их по своему усмотрению — под огород или строительство нового дома. Это хороший опыт, который нужно тиражировать и в других субъектах», — отметила заместитель председателя правительства РФ Виктория Абрамченко.

126 семей, пострадавших от пожара, сразу получили экстренные выплаты в размере 100 тысяч рублей из регионального бюджета, и по 10 тысяч рублей из местного, на первоочередные нужды — одежду, обувь, продукты, лекарства. Также погорельцам выдадут региональные сертификаты для оплаты нового жилья. 31 семья (85 человек) уже получила жилищные сертификаты на общую сумму более 84,1 млн рублей. Остальные сейчас занимаются оформлением документов.