Виниловый сайдинг - преимущества материала и его недостатки

Виниловый сайдинг очень популярен среди домовладельцев как красивый и недорогой материал для отделки фасадов зданий. Он изготовлен из поливинилхлоридной (ПВХ) смолы. Панели достаточно прочные. На Западе этот материал уже давно используется для облицовки домов, но в нашей стране он стал набирать популярность только в последние десятилетия. Одним из преимуществ является его долговечность - производители заявляют срок службы до 50 лет, что также является несомненным плюсом.

Виниловый сайдинг обеспечивает дополнительную защиту вашего дома от непогоды, шума и жары. Часто стены обшивают чисто ради красоты. Виниловый сайдинг прекрасно имитирует дорогие натуральные материалы. К тому же сегодня можно купить виниловый сайдинг по достаточно низкой цене, поэтому им выгодно обшивать дом. Широкий выбор винилового сайдинга по выгодным ценам в нашей стране можно найти в кровельном разделе интернет-магазина krovelnii.ru.

Преимущества винилового сайдинга

К конкурентным характеристикам данного вида сайдинга можно отнести несколько моментов:

Широкий выбор оттенков и фактур, а также размеров панелей, горизонтального или вертикального стиля. Простая и быстрая установка. С ней справится даже неподготовленный человек, что значительно снижает трудозатраты. Материал не требует особого ухода. Загрязнённые панели можно просто смыть водой. Не подвержен влиянию насекомых, грибков и т.д. Обеспечивает отличную теплоизоляцию. Допускается частичный ремонт. Если вдруг одна или несколько панелей повредятся, их можно легко и просто заменить, не повреждая остальную часть обшивки.

Недостатки винилового сайдинга

Помимо положительных свойств, панели имеют и некоторые недостатки:

неустойчивость к сильным механическим повреждениям (по этому показателю значительно уступает металлической облицовке и др.);

панели не подлежат ремонту (при повреждении панель подлежит замене);

материал не экологичен;

панели горючи и могут гореть;

при длительном воздействии высоких температур могут немного деформироваться;

материал становится хрупким при очень низких температурах.

Виниловый сайдинг - один из самых популярных видов этого материала. Хорошие производители дают на панель длительную гарантию - несколько десятков лет. При покупке убедитесь, что все панели в хорошем состоянии. С помощью этого материала можно легко и быстро обновить дом, придав ему красивый внешний вид.