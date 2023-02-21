Виниловый сайдинг - преимущества материала и его недостатки

Виниловый сайдинг очень популярен среди домовладельцев как красивый и недорогой материал для отделки фасадов зданий. Он изготовлен из поливинилхлоридной (ПВХ) смолы. Панели достаточно прочные. На Западе этот материал уже давно используется для облицовки домов, но в нашей стране он стал набирать популярность только в последние десятилетия. Одним из преимуществ является его долговечность - производители заявляют срок службы до 50 лет, что также является несомненным плюсом.
Виниловый сайдинг обеспечивает дополнительную защиту вашего дома от непогоды, шума и жары. Часто стены обшивают чисто ради красоты. Виниловый сайдинг прекрасно имитирует дорогие натуральные материалы. К тому же сегодня можно купить виниловый сайдинг по достаточно низкой цене, поэтому им выгодно обшивать дом. Широкий выбор винилового сайдинга по выгодным ценам в нашей стране можно найти в кровельном разделе интернет-магазина krovelnii.ru.
Преимущества винилового сайдинга
К конкурентным характеристикам данного вида сайдинга можно отнести несколько моментов:
- Широкий выбор оттенков и фактур, а также размеров панелей, горизонтального или вертикального стиля.
- Простая и быстрая установка. С ней справится даже неподготовленный человек, что значительно снижает трудозатраты.
- Материал не требует особого ухода. Загрязнённые панели можно просто смыть водой.
- Не подвержен влиянию насекомых, грибков и т.д.
- Обеспечивает отличную теплоизоляцию.
- Допускается частичный ремонт. Если вдруг одна или несколько панелей повредятся, их можно легко и просто заменить, не повреждая остальную часть обшивки.
Недостатки винилового сайдинга
Помимо положительных свойств, панели имеют и некоторые недостатки:
- неустойчивость к сильным механическим повреждениям (по этому показателю значительно уступает металлической облицовке и др.);
- панели не подлежат ремонту (при повреждении панель подлежит замене);
- материал не экологичен;
- панели горючи и могут гореть;
- при длительном воздействии высоких температур могут немного деформироваться;
- материал становится хрупким при очень низких температурах.
Виниловый сайдинг - один из самых популярных видов этого материала. Хорошие производители дают на панель длительную гарантию - несколько десятков лет. При покупке убедитесь, что все панели в хорошем состоянии. С помощью этого материала можно легко и быстро обновить дом, придав ему красивый внешний вид.