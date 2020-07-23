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Виртуальная выставка "Всю душу выплесну в слова", посвященная творчеству Сергея Есенина

Кемеровский региональный центр Президентской библиотеки подготовил виртуальную выставку к юбилею очень русского поэта Сергея Есенина, подаренного нам Серебряным веком, - "Всю душу выплесну в слова" (доступ организован на официальном сайте библиотеки).

В год 125-летия со дня рождения поэта, чья яркая и стремительная жизнь оставила глубокий след в истории русской литературы, предлагаем вспомнить его великолепные лирические стихи, посмотреть его глазами на прекрасный мир русской природы.

Сейчас, в середине июля, который называют "макушкой лета", когда буйно цветёт всё вокруг, самое время вспомнить о певце "страны берёзового ситца". Еще до Есенина берёза считалась неофициальным символом России и русского народа. Но именно в его поэзии берёза и Россия воспринимаются как части единого целого, и во многом благодаря ему берёза во всем мире является одним из главных символов всего русского.

Пронзительные и невероятно мелодичные стихотворения о России, о её природе, о любви - недаром у Сергея Есенина так много искренних читателей и неспроста написано много песен на его стихи.

Материалы выставки познакомят с биографией и основными вехами творческого пути Есенина, содержат аннотированную рекомендательную библиографию на основе фонда изданий главной библиотеки Кузбасса, позволят проверить знания о поэте в форме интерактивной викторины.

Культура
Кемерово
kuzbassnews.ru
23/07/2020
Культура
Кемерово

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