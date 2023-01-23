26 января в 14:00 в Виртуальном концертном зале, созданном в Государственной научной библиотеке Кузбасса им. В.Д. Федорова в рамках национального проекта «Культура», состоится концерт, посвященный 155-летию создания оперы М. Мусоргского «Борис Годунов».

Цифровая запись трансляции предоставлена Московской государственной академической филармонией в рамках проекта «Всероссийский виртуальный концертный зал» национального проекта «Культура».

Для зрителей прозвучат шесть сцен из знаменитой оперы русского композитора Модеста Мусоргского «Борис Годунов» в редакции 1869 года в исполнении Государственного симфонического оркестра России им. Е.Ф. Светланова, дирижера Владимира Юровского (вступительное слово), Государственного академического русского хора им. А.В. Свешникова. Партии исполнят: Ильдар Абдразаков (бас), Максим Пастер (тенор), Андрей Батуркин (баритон), Владимир Огнев (бас), Василий Ефимов (тенор), Евдокия Малевская (меццо-сопрано), Эльмира Караханова (сопрано), Александра Дурсенева (меццо-сопрано), а также хор мальчиков, хор Московского хорового училища им. А.В. Свешникова и хор студентов Государственного музыкально-педагогического института им. М.М. Ипполитова-Иванова.

Опера «Борис Годунов» – необычайное по своей силе, замыслу и музыкальному языку произведение, написанное Мусоргским по одноименной трагедии Пушкина и фактам из «Истории государства Российского» Карамзина. Ее действие разворачивается в один из самых тяжелых периодов отечественной истории – в Смутное время, непосредственно перед польской интервенцией, когда стране угрожали внутренние противоречия и внешние враги, именно на этом фоне и разворачивается личная драма главного героя – царя Бориса.

Сегодня опера Мусоргского «Борис Годунов» признана одним из величайших шедевров русской культуры и по праву входит в репертуар ведущих оперных театров мира.

Вход на концерт свободный.