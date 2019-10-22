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Виталий Шемчук: "Побеждает не тот, кто стреляет первым, а тот, кто попадает!"

Баскетбольный турнир группы компаний "Россети", который на днях завершился в Тюмени,в очередной раз доказал: энергетики - люди талантливые.

Команда Россети Сибирь заняла третье место, а самым метким игроком соревнований стал спортсмен из Кузбасского филиала Россети Сибирь, главный специалист департамента капитального строительства Виталий Шемчук. Члены жюри признали его лучшим снайпером.

Снайпер в баскетболе - тот же стрелок, владеющий искусством меткой стрельбы и маскировки, только вместо винтовки - в руках у него мяч, а вместо цели - корзина противника.

За всю игру Виталий Шемчук, как никто другой, продемонстрировал аналитическое мышление, сноровку, командную игру и рекордное количество попаданий. Как выражаются спортсмены, корзина противника не пустовала.

По мнению энергетика, меткость - это не талант, а большая работа.

"Ежедневно я делаю по 500 бросков в кольцо, - делится секретом успеха лучший снайпер. - Добиться результата можно только упорным трудом. Хорошо, что семья меня полностью поддерживает. И жена, и сыновья не представляют жизни без спорта. Отдых на природе, у костра - это не наша тема. Мы даже в магазин на велосипедах ездим. Нам постоянно нужно бежать, плыть, играть, побеждать. сейчас увлеклись кроссфитом. какие вершины будем покорять завтра? Самые крутые. Трудности в спорте нас только закаляют".

Общество
Спорт
kuzbassnews.ru
22/10/2019
Общество
Спорт
Новости Кузбасса

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